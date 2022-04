Per la realizzazione del progetto “Kuiper”, Amazon ha annunciato recentemente di aver prenotato circa 83 nuovissimi lanci con tre tipologie di razzi diversi, così da mettere in orbita i diversi satelliti.

Lanci nello spazio: quando avverranno?

Amazon, attualmente, prevede il lancio dei primi due razzi nello spazio verso il quarto trimestre dell’anno in corso, ovvero il 2022 e, per usufruire di tali sistemi, gli utenti dovranno semplicemente acquistare una delle molteplici antenne previste da tale progetto. Questi terminali scansioneranno il cielo con un solo chiaro obiettivo: ricercare i satelliti presenti nello spazio che trasmettono i segnali verso le stazioni presenti sulla Terra. Le varie stazioni di trasmissione e ricezione sono collegate all’infrastruttura in fibra ottica.

Inoltre, seguendo gli accordi intrapresi, non vi sono alcuni vincoli per gli appositi lanci che seguiranno da molteplici fornitori, e per tale motivo, sono stati prenotati addirittura 38 lanci, ma con la possibilità di acquistarne solo 15.

Fornitori non esterni alla proprietà. Infatti, Arianespace, United Launch Alliance e Blue Origin sono società spaziali di proprietà del fondatore di Amazon, Jeff Bezos.

Non è ancora stata resa nota la sequenza ufficiale con la quale verranno utilizzati e nemmeno gli appositi numeri dei satelliti che saranno lanciati con ogni razzo a disposizione. A tal proposito, la capienza di ogni razzo lanciato sarà interessante, soprattutto se si è in grado di verificare il modo in cui verranno containerizzati, dato le enormi differenze di carico dei razzi scelti.

Obiettivo è creare una copertura satellitare per diffondere internet dallo spazio in zone non coperte da servizi terresti. Progetto già avviato anche da Elon Musk, fondatore e amministratore delegato della casa automobilistica Tesla.

Con tale operazione si nota come uomini privati di una ricchezza straordinaria, siano in grado di offrire servizi che nessuno Stato al Mondo ha in programma di fare. Queste iniziative evidenziano un ulteriore monopolio da parte di privati, per altro tutti americani, di internet e soprattutto di un invio smisurato di satelliti nello Spazio, di cui la NASA già si preoccupa per il futuro, in quanto nei prossimi decenni, questi oggetti cadranno sulla Terra, chissà dove.