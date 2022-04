È partita la campagna di Oxitec, che durerà fino al 2024, per la lotta alla zanzara Aedes Aegypti (la zanzara egiziana); questa è una tra le specie più pericolose in quanto portatrice di malattie potenzialmente mortali come la Febbre Gialla, il virus della Zika e la Malattia di Dengue.

L’azienda britannica ha ottenuto il via libera dalla US EPA (US Environmental Protection Agency) per il rilascio, in Florida e in California, rispettivamente di 2milioni e 400mila esemplari di maschi della Aedes Aegypti geneticamente modificati.

L’obiettivo è quello di combattere il proliferare delle malattie legate alle punture di zanzare: una vera piaga per gli stati tropicali e sub-tropicali. I maschi così modificati, infatti, sono in grado di uccidere le femmine della specie prima che queste raggiungano la maturità.

Ricordiamo che solo le femmine sono in grado di trasmettere le malattie nel momento in cui ci pungono. Oxitec non è nuova allo sviluppo di soluzioni alternative di lotta biologica ai più comuni problemi causati dagli insetti.

Nel 2019 l’azienda aveva condotto in Brasile, una sperimentazione del tutto simile a quella che porta negli USA e, precedentemente, aveva già messo a punto una strategia identica con lo sviluppo di due insetti in grado di proteggere le colture dello stato di New York.

Le implicazioni, anche etiche, di questa lotta biologica potenziata sono certamente molte: in tanti si sono sollevati contro la Oxitec inneggiando ad una possibile perdita di controllo della situazione (una volta rilasciate, le zanzare geneticamente mutate potrebbero sviluppare resistenze impreviste).

Per contro, però, la lotta genetica e biologica è sicuramente una chiave di volta del prossimo futuro. La Oxitec sostiene che questo è un sistema naturale per combattere alcune malattie. Quel che è certo è che l’azienda è sotto la lente di ingrandimento; così come le sue zanzare.

Se non fossimo nel 2022, si potrebbe quasi pensare ad uno scherzo alla Hunger Games. Ma, in questo caso, è tutto vero. I numeri parlano chiaro: ancora nel 2022 Febbre Gialla e Malattia di Dengue sono una piaga da combattere puntura su puntura.

Secondo i dati più recenti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ogni anno ci sono, nel mondo, circa 50 milioni di persone che contraggono la Malattia di Dengue e tra gli 84 e i 170 mila contagi da Febbre Gialla.

I tassi di mortalità sono ben diversi: mentre con la Dengue ci si assesta su un 1% circa, i numeri cambiano drasticamente nel caso della Febbre Gialla salendo a circa il 30% (tra i 29 e i 60 mila casi di morte).

E fa proprio leva su questi numeri la Oxitec che ora si trova al banco della prova: funzioneranno le zanzare killer di altre zanzare? Staremo a vedere. Nel frattempo, è in campo una lotta biologica del tutto nuova.