In Sardegna, in un grosso centro del sassarese, un cavallo scappato da chissà dove, sotto il martellare di temporali, nevischio e grandine ha cercato un riparo dal maltempo. Ebbene, approfittando delle porte che si aprono con la fotocellula è riuscito ad accedere all’interno di un supermercato, dove ha fatto un bel giretto quasi indisturbato, e per niente infastidito dalla presenza umana.

Beh, un bel tepore e riparo dal meteo avverso che ha portato la Sardegna in pieno inverno lo ha trovato. Il cavallo ha anche lasciato una bella serie di firme a fine corsa tra i vari reparti del market. Insomma, una scena che fa sorridere, e capire quanto il cavallo sia un animale docile e d’affezione, abituato a stare con le persone, perciò il market gli è sembrato un luogo sicuro, nonostante tutto.

Cavallo, animale che in Italia è ancora ad oggi portato al macello per divenire bistecche, perché nella concezione vecchia non osiamo pensare quanto, la sua carne rimettere in salute. Tutte sciocchezze, ovviamente, per altro, la carne si scopre sempre più, è all’origine di alcuni tumori, specie quella rossa.