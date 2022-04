L’ISS RIPRESA DALLA TERRA … CON UN’INCREDIBILE SORPRESA

Trovarsi al posto giusto nel momento giusto è un dettaglio che può fare la differenza, e spesso addirittura cambiare la vita in maniera radicale.

Qualcosa di simile è accaduto lo scorso 23 marzo al prestigioso fotografo Sebastian Voltmer. Già pluripremiato grazie ai suoi preziosi scatti, ha avuto l’onore di un autentico bacio della Dea Fortuna al culmine della sua fulgida carriera: scattando una foto alla ISS, è riuscito a riprendere anche due astronauti che stavano compiendo quella che possiamo chiamare una passeggiata spaziale.

ASTRONAUTI “PAPARAZZATI”

I due astronauti, l’americano Raja Chari e il tedesco Mathias Maurer sono infatti rimasti casualmente immortalati nell’eccezionale scatto.

L’autore del preziosissimo ritratto si è accorto dell’evento solo in tempi successivi: la sua originaria intenzione era infatti semplicemente quella di riprendere la stazione spaziale. Ma quando ha osservato il risultato finale del suo lavoro ha potuto constatare a quale eccezionale meraviglia aveva inconsapevolmente dato vita: aveva infatti immortalato nientemeno che la “passeggiata” dei due astronauti, impegnati in un giro perlustrativo finalizzato ad interventi di manutenzione.

UNA PASSEGGIATA ECCEZIONALE: LA SECONDA NELLA STORIA

Essere riuscito a riprendere questa “passeggiata” è un evento del tutto eccezionale, si tratta infatti appena del secondo di questo genere in tutto il corso della storia della fotografia spaziale.

L’autore stesso, non appena ha preso consapevolezza di quanto accaduto, ha ufficialmente dichiarato che si tratta molto probabilmente della prima volta in cui viene scattata da Terra una fotografia a due astronauti contemporaneamente in azione all’esterno della ISS.

L’unico caso simile verificatosi in precedenza è stato quello del fotografo Ralph Vandebergh, eccezionalmente riuscito a riprendere il cosmonauta Steve Bowen impegnato in un intervento di manutenzione all’esterno del mezzo spaziale. Correva l’anno 2011: a distanza di oltre un decennio, un altro piccolo, grande miracolo della fotografia spaziale ha visto la luce.