Elon Musk ha confermato di essersi offerto di acquistare Twitter per circa 41 miliardi di dollari in contanti, con l’intenzione di rendere privata l’azienda.

Il miliardario ormai sempre più noto anche per l’invio in orbita di una miriade di satellite, offre ben $ 54,20 per azione, un aumento significativo del prezzo rispetto al valore che le azioni avevano il 1° aprile, quando è stata annunciata la partecipazione di Musk nella nota società.

L’acquisizione da parte di Musk del 9,2% delle azioni all’inizio di questo aprile lo subito visto citato in giudizio dagli azionisti di Twitter. Questo per aver rilasciato dichiarazioni, con omissioni, sostengono nell’accusa, sostanzialmente false e fuorvianti, ritardano l’annuncio del suo investimento nella società di social media entro il 24 marzo, come è richiesto dalla legge federale.

La saga di Musk-Twitter ha anche visto che a Musk con l’opportunità di avere un posto nel consiglio di amministrazione di Twitter.

Tuttavia, ci sono varie ipotesi e adesso questa novità, con l’intenzione di acquistare in toto il social network che è tra i più famosi al Mondo.

A Musk non va mai tutto liscio, a seguito di un tweet sulle azioni Tesla ebbe una multa di $ 20 milioni nel 2018.

Twitter aveva offerto a Musk, se avesse acquistato una quota massima del 15% della società, un posto nel consiglio di amministrazione, ma Musk ha rigettato l’offerta, comunque acquistato una minor percentuale, e adesso viene fuori questa novità.

Musk possiede capitali immensi, e potrebbe sconvolgere la potenza del social network, che viste le criticità di Facebook, minato dai concorrenti, potrebbe finalmente avere un posto in prima fila nel Mondo informatico del social.

Non è chiaro in questa fase se Twitter accetterà effettivamente l’offerta, ma Musk ha minacciato di vendere le sue azioni se la proposta non venisse accolta.

Insomma, Musk dev’essere un personaggio tutto da conoscere.