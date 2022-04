Siete pronti a vivere una nuova esperienza fotografica senza precedenti? Il nuovo iPhone 14 Pro, che uscirà a breve in commercio, vi permetterà di realizzare splendide foto e video da poter condividere con amici e parenti.

Due saranno le novità principali. La prima riguarderà una nuova tecnologia del sensore da 48MP che permetterà una risoluzione ottimale e una nitidezza professionale in quanto avrà una lente a sette elementi. La seconda riguarda un nuovo assetto fotografico posteriore ampliato rispetto ai precedenti modelli.



Ma entriamo nel dettaglio di quest’ultima novità. Le dimensioni dell’assetto fotografico risulteranno maggiorate del circa 5% rispetto a quelle del modello iPhone 13 Pro. Il tutto senza incidere negativamente sull’aspetto posteriore della scocca e del design in generale. L’eccezionale mix di tecnologia avanzata e rinnovata struttura delle fotocamere permetterà al vostro iPhone 14 Pro e Pro Max di registrare video in risoluzione 8K, valore reale, e non come spesso avviene con talune marche che simulano questo valore.

È noto che gli iPhone e la Apple, in generale, danno realmente quello che indicano nelle caratteristiche tecniche. Tutto ciò ha dei costi importanti, comunque, e comunque, le potenzialità video 8k al giorno d’oggi sono supportate da pochi monitor o TV. Vale la pena acquistare questa tecnologia così avanzata oggi? Dipende dalla finalità che farete dello strumento, che per altro, serve anche per telefonare.

In definitiva, il rinnovato comparto fotografico dell’iPhone 14 Pro renderà i vostri ricordi indelebili e di grande qualità anche con i progressi tecnologici del futuro.