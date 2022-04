Le Isole Canarie sono un arcipelago a largo del Marocco. Il loro clima è mite tutto l’anno, e il periodo migliore per noi europei per un viaggio sono l’inverno e parte delle stagioni intermedie. D’estate, si dice che sia piacevole stare anche da noi, ma questo detto traballa da alcuni anni sempre più.

Innanzitutto, le Isole Canarie hanno un clima caldo moderato nei settori meridionali, decisamente più fresco a nord, dove soffia il vento dall’Oceano. Per altro, qui il cielo è spesso nuvoloso. A Tenerife, il Teide crea una condizione climatica estremamente favorevole nel sud, proteggendo tutta l’area dal vento oceanico fresco, e qui si toccano facilmente i 30°C anche nei mesi più freddi. Temperature, per altro con un basso tasso di umidità e una costante ventilazione. Ma anche le altre isole hanno dei rilievi molto elevati nelle zone interne, e questo genera le medesime condizioni meteo, eccetto a Fuerteventura, un’isola poco conosciuta, ma che nasconde delle straordinarie bellezze.

Qui, un luogo da visitare è senz’altro Playa de Sotavento, che già il nome esprime che il luogo è riparato dal vento. Le foto che presentiamo sono con diritti di copyright pagati, ma in rete troverete delle immagini decisamente più spettacolari. L’isola è influenzata molto più che le altre dal clima africano, essendo la più vicina alla costa del Continente.

Una curiosità, le Isole Canarie non sono in Europa, fanno parte dello Stato di Spagna e quindi della Comunità Europea, ma geograficamente sono una parte dell’Africa.

Il detto di eterna Primavera non è molto corretto, perché si può parlare di un clima mite tutto l’anno, ma la stagione primaverile è un’altra cosa. Nel nord, in quanto questo si manifesta per circa sei mesi all’anno, mentre l’estate presenta temperature ben più elevate di una tipica primavera.

Il Mediterraneo inizia a fare concorrenza alle Canarie anche d’Inverno per effetto dei cambiamenti climatici. Ad esempio, l’estremo sud della Spagna, ed in misura minore le coste nord africane (anche se sono divenute meno turistiche per ragioni di sicurezza), hanno un clima molto piacevole quasi tutta la stagione invernale, con temperature che spesso vanno sui 20°C anche a dicembre e gennaio.

Però, c’è un ma, ed è l’Estate: il Mediterraneo troppo spesso sta diventando obiettivo di eccessive ondate di caldo, generando disagio al turista che cerca riposo, relax ed un clima piacevole durante la sua vacanza. E oltre 35°C e alto tasso di umidità come ormai sempre più spesso avviene, è molto disagevole. Ed ecco che una meta che torna in auge anche d’estate sono le Isole Canarie, dove solo raramente il vento del Sahara soffia con furia ed è causa di ondate di calore molto fastidiose.

Le Isole Canarie non sono immuni da ondate di caldo africano, ed anzi, queste sono aumentate di frequenza.

Ondate di calore che sono accompagnate dalle densissime polveri del vicino Sahara. L’evento meteo è chiamato in zona Calima, come lo è anche in Spagna. E in quei giorni il soggiorno alle Canarie può divenire molto fastidioso.

Tuttavia, le previsioni meteo sono in grado di sostenere il turista che si reca alle Canarie e che non vuole incorrere nel fastidioso fenomeno atmosferico.