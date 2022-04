Bruce Wills noto attore e divo americano, dà l’addio alla sua carriera per motivi di salute. Lo annuncia in un comunicato la sua famiglia. In primis Emma Heming, sua moglie dal 2009 e le sue cinque figlie.

Il comunicato è apparso in un post pubblicato dalla figlia Rumer, ma firmato da tutta la famiglia Willis: le figlie Rumer, Scout Larue, Tallulah Belle, Mabel, Evelyn, la moglie Emma Heming e Demi Moore, con cui è stato sposato dal 1987 al 2000 e da cui sono nate tre delle sue cinque figlie.

Dopo la separazione con Demi Moore i due avevano deciso comunque di rimanere vicini per il bene delle figlie e infatti i rapporti tra loro erano rimasti molto buoni fino a portarli a condividere anche parte della quarantena nello scorso Lockdown.

Il famoso attore di Hollywood ha appena 67 anni compiuti il 19 marzo. È protagonista di grandi pellicole come la saga Die Hard, Il Sesto Senso, Armageddon, Pulp Fiction, il Quinto Elemento e L’Esercito delle Dodici Scimmie, e lascerà le scene perché affetto da afasia, un disturbo che colpisce le zone del cervello deputate alla comprensione e produzione del linguaggio.

Tutto è iniziato con alcune difficoltà di recitazione della star che negli ultimi tempi si era ritrovato a dover lavorare con un auricolare a causa delle dimenticanze delle battute sul set. L’episodio però più grave è stato l’aver fatto partire un colpo di pistola verso l’attrice Lala Kent, che interpretava appunto la figlia di Willis, durante le riprese di “Hard Kill” il film dell’attore uscito nelle sale cinematografiche ad agosto 2020.

Willis, fisico prestante e faccia da duro ha una delle carriere più brillanti di Hollywood.

È apparso in oltre settanta film nell’arco della sua carriera iniziata negli anni Settanta e, nonostante sia stato uno dei più importanti attori di film d’azione, non ha ricevuto premi a parte un Golden Globe per la serie Moonlighting negli Anni 80.

Una malattia del linguaggio mette quindi fine a una delle carriere più brillanti del cinema, quella dell’attore il quale, oltre che per la sua fisicità era famoso grazie alle sue battute improvvisate sul set che hanno reso unici e memorabili I suoi personaggi.