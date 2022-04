Gli effetti ambientali derivanti dai cambiamenti climatici del globo sono oramai diventati molto forti sulla vita di tutti noi. Questo impatta in svariati ambiti della nostra vita, tra cui anche quello della salute e del nostro benessere.

Il surriscaldamento terrestre ha portato a un veloce innalzamento delle temperature e quindi a uno sfasamento delle stagioni.

I mesi primaverili arrivano prima durante l’anno, e si protraggono per più tempo, favorendo così i processi di impollinazione e fioritura di piante e alberi.

I tempi di fioritura risultano essere allungati con conseguenze importanti sulle allergie ai pollini, che sono amplificate.

Solitamente l’insorgenza di tali allergie era relegata solamente a un periodo medio di circa 1 o 2 mesi, ora invece protratti fino a 4 mesi. Viene a mancare lo stacco tra mesi primaverili ed estivi, tale da far percepire un unico periodo caldo che con continuità (senza evidenti variazioni) ci porta fino all’inizio del periodo autunnale.

Con il naturale arrivo delle piogge e della stagione umida insieme all’abbassamento delle temperature medie, viene a concludersi finalmente la bella stagione e al crearsi della netta divisione con il periodo invernale. È essenziale quindi prendere opportuni accorgimenti volti a far fronte ai mesi più critici, che possono causarci non pochi disagi e problemi se non optiamo per una protezione adeguata e una cura attiva della nostra salute.