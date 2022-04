Una delle scoperte scientifiche recenti riguarda il pianeta gemello della Terra, ovvero Venere, la cui rotazione tende a essere oggetto di un’accurata analisi.

La rotazione anomala di Venere

I recenti studi hanno confermato come il Pianeta Venere subisca un effetto particolare sul fronte della rotazione.

Secondo quanto stabilito dai diversi ricercatori è stato possibile constatare come il Pianeta tenda ad avere una movimentazione completa attorno al Sole pari a 224,7 giorni, e attorno al proprio asse in 116 giorni e 18 ore che equivale alla durata del suo giorno.

La Terra e la maggior parte degli altri pianeti ruotano intorno al Sole in senso antiorario, Venere, come Urano, ruotano direzione opposta in senso orario. La causa di questo moto retrogrado non è ancora del tutto chiara.

L’atmosfera su Venere, l’elemento causa della lentezza della rotazione

Seppur il pianeta Venere sia caratterizzato da una forte incidenza gravitazionale esercitata da parte del Sole, a rendere lenta la rotazione su sé stesso è l’atmosfera.

Questa, infatti, genera una sorta di pressione maggiore che, di conseguenza, impedisce al Pianeta di svolgere un movimento completo in tempistiche immediate come, invece, accade con la Terra.

Di conseguenza la vita su questo è sostanzialmente impossibile in quanto la temperatura raggiunta dalla parte esposta al Sole durante i quattro giorni raggiunge anche i 900 gradi Fahrenheit, i quali sono in grado di sciogliere completamente il piombo senza riscontrare alcuna resistenza da parte del metallo.

Pertanto sembra che su questo pianeta sia impossibile la formazione di una forma di vita.

Il calore esercitato dal sole su Venere

Su Venere, inoltre, è possibile notare come il calore del sole sia imprigionato dall’atmosfera.

Questo comporta, di conseguenza, anche l’impossibilità dell’acqua di potersi formare, in quanto la temperatura elevata comporta la costante evaporazione dei diversi liquidi, dettaglio molto importante da considerare.

Inoltre, è importante precisare come le alte temperature vanno a contraddistinguere il pianeta Venere sia sostanzialmente impossibile inviare gli apparecchi sofisticati attualmente utilizzati dalla NASA.

Questo per il semplice fatto che i metalli e le varie leghe e strumentazioni si scioglierebbero completamente una volta atterrati su Venere.

Pertanto, lo studio del pianeta, almeno attualmente, potrà essere svolto solamente da grandi distanze, visto che non si ha la possibilità di raggiungere il suddetto senza riscontrare delle situazioni pericolose.

Ecco, quindi, che per quanto possa essere definito come pianeta gemello della Terra, Venere possiede delle caratteristiche totalmente differenti rispetto il nostro.