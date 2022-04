Alcuni ricercatori della Stanford University hanno notato la presenza di oceani d’acqua salata sotto la superficie ghiacciata di una Luna di Giove, Europa. Scoperta che secondo i recenti studi fatti lancia un chiaro segnale di possibile vita sulla luna di Giove.

Europa, la Luna di Giove che potrebbe ospitare vita extraterrestre

Già in passato si era intuito che Europa potesse essere tra le Lune più promettenti per ospitare esseri viventi in superficie tra i tanti corpi celesti tenuti sotto osservazione dagli scienziati.

Infatti la crosta di Europa è composta da acqua ghiacciata, ma quello che gli scienziati non sapevano era che sotto ci fossero degli oceani di acqua.

Europa, cosa dicono gli scienziati in merito

La notizia sconvolgente della presenza di Oceani su Europa aumenta notevolmente le possibilità di ospitare essere viventi.

In realtà la scoperta degli scienziati è andata molto oltre ad una semplice notizia, hanno notato una particolare somiglianza tra delle formazioni di ghiaccio su Europa e quelle della nostra Terra, precisamente in Groenlandia.

Tutto a quanto pare sembra poter dire che ci sono i presupposti chimici necessari per la vita sul satellite Europa.

Chissà che quindi su uno o più dei 79 satelliti (naturali) che girano intorno a Giove non siano predisposti per ospitare vita extraterrestre.