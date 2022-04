Il gruppo di ricercatori legati al progetto Meti invierà un secondo messaggio verso il sistema della stella nana ultrafredda Trappist-1. Il tentativo è quello di contattare una possibile civiltà aliena che possa risiedere all’interno di quella galassia.

Il progetto Meti si occupa di inviare messaggi, via radio o fisicamente attraverso sonde spaziali, oltre il nostro sistema solare, per essere captati da forme di vita extraterrestri. Si tratta del secondo messaggio, giusto per accertarsi ancora meglio che una risposta possa arrivare in caso di esistenza del destinatario.

Per avere un’eventuale risposta, i tempi d’attesa non saranno brevi, dal momento che la distanza dal sistema solare è di circa 39,5 anni luce. Ciò significa che tra l’arrivo di un nostro messaggio e la ricezione di una risposta servirebbero circa 80 anni per il riscontro di una presenza di forma di vita intelligente.

L’ulteriore messaggio, dopo il primo risalente al 2017, sarà inviato da satellite, con principi musicali e geometrici ritenuti universali. La speranza è quella di facilitare un’eventuale conversazione interstellare. La data programmata per l’invio di questa seconda comunicazione è il prossimo 4 ottobre.

Obiettivo Trappist-1 per i messaggi interstellari, ecco perché questa scelta

Sarà necessario il supporto di trasmettitori molto potenti, in considerazione della distanza del nostro Pianeta dal sistema di Trappist-1. La scelta di Trappist-1 è dovuta al fatto che tale sistema sembra candidato ad offrire opportunità di ospitare la vita.

La nana ultrafredda ospita le orbite di sette pianeti. Tre di questi parrebbero avere tracce di acqua, ma non è escluso che sia presente in quantità maggiori così da consentire con maggiore probabilità l’ipotesi di presenza di forme di vita aliena.

La trasmissione del messaggio musicale avverrà tramite quattro diverse fasi della stessa frequenza, in modo che possa aumentare la possibilità di un eventuale ascolto. Sono state aggiunte informazioni che riportano agli elementi della tavola periodica e sistemi binari, oltre a principi di matematica.