Nella serata di sabato 16 aprile si potrà ammirare la luna piena di aprile, denominata Luna Rosa. Il plenilunio, fase nella quale l’emisfero lunare è completamente visibile dal nostro pianeta, si raggiungerà alle ore 20:57 italiane e durerà sino al lunedì mattina.

Nonostante il nome così suggestivo, non bisogna attendersi di vedere una luna davvero colorata. Come avviene per altre denominazioni della Luna in altri particolari eventi astronomici (come, per esempio, la Luna di fragola o la Luna blu), i colori della superficie lunare c’entrano ben poco.

La denominazione di Luna Rosa non fa quindi riferimento al colore con cui potrà essere osservata la luna. Questo è il nome tramandato dai nativi americani per il muschio rosa, fiore molto diffuso tipico in questo periodo degli stati orientali degli USA dove la fioritura regala panorami mozzafiato.

Nell’occasione di quest’anno, la Luna Piena d’Aprile è detta anche Luna di Pasqua, proprio perché la festa cristiana si celebra la prima domenica dopo il primo plenilunio di primavera (quest’anno, quindi, domenica 17 aprile). La Luna si vedrà con il suo classico colore bianco argenteo.

Diversamente da quanto avvenuto lo scorso anno, questa Luna di Aprile non sarà una Superluna. Il concetto di Superluna fa riferimento ad una Luna Piena in prossimità del perigeo. Per perigeo si intende che il satellite si trova nel punto della sua orbita alla minima distanza dalla Terra.

Il prossimo fenomeno di Superluna cadrà quest’anno con la luna piena del 14 giugno. Secondo la NASA una superluna è fino al 14% più grande e al 30% più luminosa di come appare durante la maggior parte delle volte.