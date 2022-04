L’eclissi di Sole vista da Marte appare strana rispetto alle eclissi a cui siamo abituati noi, ma trasmette la stessa magia. Lo spettacolare evento è stato ripreso dal rover Perseverance della NASA e si tratta di riprese video eccezionali, perlomeno per l’alta definizione delle immagini.

In meno di un minuto il disco solare appare parzialmente coperto, per l’attraversamento della sagoma di un satellite di Marte. Phobos non è altro che una delle due lune di Marte, dalla forma particolare allungata e molto irregolare.

Quest’osservazione di Perseverance, realizzata lo scorso 2 aprile, non avviene a caso. Gli scienziati, con queste osservazioni, possono definire meglio l’orbita del satellite e anche capire le ripercussioni della sua forza di gravità sul Pianeta Rosso.

Non è la prima volta che si documentano eclissi solare da Marte. Già nel 2004 i rover Spirit e Opportunity avevano ripreso il passaggio di Phobos davanti al sole. Successivamente anche il rover Curiosity aveva ripreso un evento simile.

La particolarità di Perserverance risiede nella Mastcam di nuova generazione di cui è dotato, che ha permesso quindi di riprendere il fenomeno come mai si era visto prima, in quanto la tecnologia avanzata ha consentito di scrutare i dettagli di Phobos, come creste e protuberanze.