Sono immagini che vengono trasmesse grazie alla connessione ad internet offerta dai satelliti di Elon Musk.

Il link per visualizzarle è questo

🔴 LIVE 4K : Multi Cameras of Kyiv Ukraine LIVE Camera Kiev – Lviv – Kharkiv – Odessa – March 25 24/7 – YouTube

Le varie webcam ma non mostrano devastazioni, ma in genere una situazione piuttosto tranquilla, essendo ubicate in postazioni parzialmente sicure. Tuttavia, nell’osservazione delle webcam potrete assistere anche a qualche bombardamento.

La nostra iniziativa dimostrare queste webcam è finalizzata per stare vicini al popolo ucraino che in questo momento sta patendo le pene dell’inferno. Premettendo che non facciamo politica o schieramenti, laddove fossero attive, mostreremo webcam anche della Russia. Un Paese meraviglioso, immenso, la cui popolazione non ha colpa di questa guerra.