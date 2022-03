Ecco Kiev, la splendida città dell’Ucraina, simbolo di resistenza, capitale di uno Stato indipendente, attaccato dalla Russia. La città ogni notte viene investita dal lancio di razzi e da bombardamenti con aerei.

Il bombardamento di una metropoli è causa di un disastro umano. E poco si può fare per fermare questa folle guerra omicida, se non quello che i vari Governi si stanno adoperando. Ma gli effetti di questa guerra ormai ci toccano profondamente, e questo succede dopo due anni di pandemia.

Per altro, la pandemia potrebbe mostrare un nuovo picco nelle prossime settimane.

Quello che vediamo è un esempio di follia umana, dove milioni di euro vengono spesi in armi, in danni, e non per la ricerca di farmaci che potrebbero debellare sia la pandemia, che altre malattie, specie quelle che colpiscono i bambini. Ma chi ha sangue omicida nelle vene, non cambia sino alla fine dei suoi giorni.

E’ davvero molto triste scrivere queste frasi, come anche mostrare queste webcam. Ma lo dobbiamo al popolo ucraino, all’Europa, alla libertà.