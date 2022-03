Purtroppo, la situazione è in Ucraina molto grave. Moltissimi contenuti che sono presenti in siti web europei sono realizzati da professionisti ucraini. L’Ucraina è il maggior produttore di software in questo un campo. Per tale motivo c’è una disponibilità notevole di informazioni su quello che sta succedendo.

E purtroppo, la guerra ha mandato a combattere questi tecnici informatici utilissimi in tutto il Mondo. Siamo molto vicini al popolo ucraino, per le strette collaborazioni che avvengono a mezzo intermediari.