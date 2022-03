La temperatura di Livigno è solitamente inferiore rispetto a località alla medesima altitudine delle Alpi, ma ancor più lo è nelle ore notturne.

La sua posizione in valle la pone in una situazione detta di inversione termica. Quindi, l’aria fredda dai monti che stanno attorno, affluisce nella vallata dove sorge il centro urbano, e si somma alla dispersione termica notturna che è tipica delle valli.

Inoltre, il suolo innevato per molti mesi all’anno, genera una condizione chiamata albedo, incrementando il freddo di questo luogo, che d’inverno ha temperature minime frequentemente sotto i -20°C. Inoltre, la neve non manca quasi mai d’inverno, in quanto, sia i venti da sud, che quelli da nord, portano le precipitazioni. Ed anche il Favonio qui è quasi inefficace.

Insomma, oltre che essere il comune più in quota d’Italia, è anche il più freddo, da qui l’appellativo di Siberia italiana.