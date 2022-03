Il potente sistema perturbato dalle caratteristiche invernali che ha interessato il Midwest con condizioni di bufera di neve e pioggia gelata all’inizio di questa settimana, si sta ora spostando nella parte nord-orientale degli Stati Uniti. Queste sono riprese dal vivo per mostrare l’accumulo di neve nelle prossime 12 ore da Poughkeepsie, New York.

La costa orientale degli Stati Uniti è in allerta meteo per il transito di una perturbazione a carattere freddo, la neve è attesa anche alla città di New York.

A New York attualmente cade la neve debolmente. Ma è nelle prossime ore che attesa la tormenta, con la possibilità che la città venga coperta da 30-40 cm di neve.