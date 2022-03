Si fanno altre ipotesi sulla malattia che affligge Fedez. Mentre lui aveva parlato nel passato di una patologia chiamata demielinizzazione, una malattia che genera infiammazioni e gravi danni al sistema nervoso, con alto rischio di degenerare in sclerosi multipla, da allora sono passati tre anni di silenzio, sino ad un video messaggio dove non ha voluto rivelare niente della malattia.

L’annuncio è avvenuto in lacrime, ed è risultato abbastanza anomalo che ciò avvenisse a distanza di tre anni dal precedente annuncio. Ipotesi di aggravamento? No ha detto che il problema di salute è stato individuato precocemente.

Ma poiché nulla è stato detto di ufficiale sulla malattia, si fanno ipotesi che vanno oltre il rischio di degenerare in sclerosi multipla.

E poi risulta strano un intervento chirurgico, e di anche questo nel dettaglio non si sa niente, anche se ne parla ormai diffusamente in quanto anche sua moglie, Chiara Ferragni ha lasciato un messaggio ai suoi fan che sono svariati milioni. E l’argomento è di dominio pubblico.

Insomma, iniziano a sortire una serie di ipotesi, anche di malattie più serie, considerato l’intervento all’addome, che in genere non avviene per una sclerosi multipla.

C’è chi parla di un male differente. Ipotesi che sortisce in quanto Fedez ha parlato di una malattia individuata precocemente.

Ma perché non dirlo dato che si è deciso di annunciare a milioni di fan la malattia. Fedez che un ragazzo giovane, con due bimbi fantastici che piange davanti a tutti noi e fa tenerezza, non è ciò che vorremmo vedere di questi tempi. E soprattutto rammentiamo che la coppia si è messa in prima linea durante la pandemia raccogliendo grosse cifre per aprire una corsia d’emergenza per le terapie. Insomma, famiglia criticatissima, ma dedita al bene, persone che si sono fatti molto ricchi dal niente, ammirevoli direi.

Ma sono parole e solo parole, ipotesi su un personaggio pubblico, una notizia (malattia e ricovero in ospedale) che nessuno avrebbe saputo se non fosse stato reso pubblico, così come dell’intervento chirurgico dagli stessi interessati.

E allora perché ne parliamo?

Se ne parla perché è un personaggio pubblico, perché lui e la moglie hanno messo in pasto ai social che qualcosa di un brutto momento.

Ora non possiamo che fare in bocca al lupo a Fedez per una rapida e pronta guarigione.