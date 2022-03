Fedez è stato operato al ventre. Così scrivono vari giornali. Il rapper e influencer pare sia ricoverato in ospedale a Milano. Si parla di un ricovero nel reparto solventi del San Raffaele. A dirlo e la moglie Chiara Ferragni, su Instagram, notissima influencer nonché manager.

La manager dice che presto suo marito tornerà a casa e lo prospetta assieme ai due figli.

Nel 2019 Fedez aveva ammesso in un’intervista tv che gli era stata diagnosticata una demielinizzazione, un danneggiamento della guaina che protegge le fibre nervose. Una malattia che può degenerare in sclerosi multipla, se non anche in altre patologie.

Tuttavia, Fedez non ha né confermato né smentito il tipo di malattia da cui è afflitto, anche nel recentissimo video che ha mandato in linea nel suo profilo Instagram, a cui migliaia di persone hanno risposto facendogli i migliori auguri di una pronta guarigione.

Non sono mancate, purtroppo le critiche, e persino le vessazioni nei confronti del personaggio pubblico, da parte dei soliti leoni da tastiera, taluni augurandoli persino la morte.

Recentemente Fedez era tornato sull’argomento dicendo che lo aspettava una giornata importante. Evidentemente era riferito all’intervento a cui si è sottoposto, e di cui non si conoscono i particolari. Da notare che ha sempre ringraziato la vicinanza della moglie e della sua famiglia in questo momento particolarmente delicato.

La patologia a cui si riferiva nel video di tre anni fa causa una perdita di mielina può degenerare in deficit neurologici, con alterazioni della vista, debolezza, sensibilità alterata, formicolii e problemi comportamentali o cognitivi.

La demielinizzazione può essere alla base di varie condizioni patologiche.

A tale patologia non esiste una cura che porta alla guarigione, ma ha un rallentamento del processo grave della malattia. Con gli studi svolti da parte della scienza, e innovative terapie, il progressivo danno procurato dalla demielinizzazione viene fortemente rallentato.