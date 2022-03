Nell’emisfero meridionale, dove è fine estate, le condizioni meteo consentono lo sviluppo di temporali di estrema violenza. Quello documentato in queste immagini video, è un temporale che si è abbattuto qualche giorno fa nella capitale argentina. Siamo a Buenos Aires.

Dopo il caldo estivo estenuante, che anche su Buenos Aires ha raggiunto valori da record, nell’area metropolitana della capitale argentina si stanno verificando intensi temporali a volte accompagnati anche da grandine.

La furia del temporale che vedete in queste immagini, è particolarmente eloquente soprattutto per l’intensità del vento. Si tratta del vento del temporale, che in italiano non ha un termine equivalente a quello inglese; infatti, la definizione che dovremmo utilizzare è quella di downburst. Ma spesso in Italia si utilizza il termine tromba d’aria, impropriamente.