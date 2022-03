I cieli dell’Australia orientale sono squarciati quasi ogni notte da temporali terrificanti, con tempeste elettriche che stanno anche causando blackout. Nel frattempo, ingenti piogge continuano a cadere, accrescendo i problemi idraulici, con un’alluvione che si potrebbe concretizzare con al peggiore da oltre cento anni se non peggio.

Molte migliaia di persone hanno lasciato le loro abitazioni per le alluvioni. Un della locale Protezione civile prevede la possibilità che circa 500.000 persone lascino le loro abitazioni in forma preventiva, per evitare vittime derivanti probabilmente dalla peggiore alluvione di sempre per l’Australia orientale.

Da alcune settimane piove in modo esagerato soprattutto nel settore nordorientale australiano, ma le piogge torrenziali sono giunte anche nel sud-est, nelle grandi aree metropolitane, arrecando parecchi disagi. Stavolta c’è un allarme mai visto in Australia.

Il rischio è la tenuta di alcune dighe che trattengono milioni di metri cubi d’acqua. Ma nel frattempo i temporali squarciano il cielo con fulmini e lampi illuminandolo a giorno.

I temporali ben presto arriveranno anche da noi, in considerazione dell’attesa serie di forti contrasti termici, questi potrebbero assumere forte intensità, con notevoli attività elettrica.