L’avvento di ondate di sabbia dal Sahara in sospensione con sottilissime particelle non è un evento meteo insolito in marzo, ma quello in atto ha delle proporzioni eccezionali. E si spinge sino alle Isole Britanniche.

Nevica neve rossa nei Pirenei, nel Massiccio Centrale in Francia, le Alpi francesi ed in parte in quelle italiane. Ebbene, ancora una volta osserviamo l’estrema potenza dell’ingerenza climatica dell’Africa in Europa, soprattutto con il suo estesissimo deserto.

Una condizione che genera anomalie termiche, che se in questo periodo dell’anno generano mitezza anche piacevole, oltre che un risparmio notevolissimo di gas per il riscaldamento, d’estate ci faranno tribolare di arsura. Il caldo estivo è molto vicino, ormai, e rischia di essere importante, in linea con quanto descritto dalla scienza sui cambiamenti climatici.