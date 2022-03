D’estate la parte meridionale e sud orientale dell’Australia gode di un clima che è definito mediterraneo, con siccità e bel tempo, come qui in Italia. Rammentiamo, che nell’Emisfero australe marzo equivale al nostro settembre.

Da queste parti le piogge prevalgono nel semestre freddo. Eppure, da metà febbraio, in un periodo asciutto (equivalente al nostro Ferragosto), piogge torrenziali si susseguono a tutt’ora, generando alluvioni. Forse c’è stata l’alluvione peggiore di oltre 100 anni. Quella nel video è Sidney allagata per le piogge torrenziali. In Australia mezzo milione di persone sono state mobilitate per lascare le abitazioni durante il picco alluvionale, e la situazione potrebbe peggiorare ancora.

Nel frattempo, sono almeno 22 le vittime del maltempo nella regione di Sidney.