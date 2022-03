Il video che vi mostriamo è stato ripresa Australia, dove si stanno verificando nella parte orientale, precipitazioni torrenziali. E’ in atto quella che viene definita l’alluvione del secolo. È interessata tutta l’area che va dal Queensland al New South Wales.

Ma eccezionali temporali si sono verificati anche nel sud, nelle principali città, tra cui Adelaide, Sydney, Melbourne, località che stanno lasciando l’estate (per loro Marzo equivale al nostro Settembre), che per queste regioni è generalmente asciutta come succede nei climi mediterranei.