Si parla diffusamente di Riscaldamento della Stratosfera, Strat Warming. Questa previsione, se sarà confermata, ma ha un’alta possibilità di esserlo, determinerà il più grande riscaldamento stratosferico polare dell’inverno.

Il modello matematico GFS prevede un riscaldamento diffuso nella Stratosfera polare, esteso a tutto l’emisfero, e non come il precedente che si è mostrato come una bolla d’aria calda che ha ruotato per l’intero globo, che poi è stato probabilmente responsabile dell’espandersi verso l’Europa orientale di temperatura molto basse, derivanti dal Buran.

Sulla base delle previsioni GFS e NOAA, questa fase termica sembra molto simile a un classico riscaldamento stratosferico improvviso, un Strat Warming, per altro di rilevante entità.

Gli esperti in materia scrivono: se l’alta pressione in Groenlandia si dovesse formare potrebbe avere importanti impatti meteorologici su ampie aree, in particolare in Europa, con la possibilità che le correnti orientali, per altro già in atto, ma che dovrebbero perdere forza, si rinvigoriscano dando origine ad una tardiva ondata di gelo, con il rischio, vista la stagione, che intrusioni di aria umida da ovest attivino sistemi nuvolosi forieri di nevicate.

Niente di assurdo, ormai per le nuove primavere.

Inizio aprile 2021, bufere di neve si sono avute sul Carso e gelo intenso tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Gelo anche in Valle Padana, gelo in Francia, Germania. In Francia furono accesi dei fuochi per salvare il raccolto pregiato d’uva.

La Francia, terra ormai di eventi termici estremi, vide diversi record di temperatura mensile, a partire da Orleans che con -5,4°C ha battuto il primato precedente di freddo di aprile di -4,5°C, che resisteva dal 1938. Nella Loira le temperature sono scese fino a picchi di -7°C in alcune aree rurali. Record a Blois con -5°C (precedente record -3,4°C dell’aprile 1991) e a Chalon-sur-Saone con -4,9°C (primato precedente di -4,4°C risalente all’aprile 2003).

Da notare che Beauvais aveva registrato +24,8°C il 31 marzo, per scendere a -6,9°C il 6 aprile.