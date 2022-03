Per alcuni potrebbe essere prematuro parlarne oggi, eppure vi sono già degli elementi per poter parlare della prossima estate. Meteo infuocato? È un’ipotesi, ovviamente visto l’andazzo degli ultimi decenni è la più facile e la più probabile.

Tenete conto che quest’anno andrà via La Nina è che molto probabilmente si tornerà a parlare del suo opposto, ovvero El Nino. Vero è che il condizionamento della circolazione atmosferica europea è tutt’altro che scontato, d’altronde tutte le proiezioni stagionali invernali hanno confermato come certi meccanismi stiano cambiando a causa del riscaldamento globale.

Purtroppo, dobbiamo dirlo, vi sono degli elementi che puntano con decisione verso l’ennesima estate africana. La fase centrale della stagione, ovvero dal 15 luglio al 15 agosto, potrebbe essere quella peggiore, al di là che sia il periodo durante il quale l’anticiclone africano è nel pieno delle proprie forze, in quella fase potrebbero verificarsi ondate di caldo infernali.

Stiamo constatando, nel tempo, che il riscaldamento globale sta innegabilmente provocando un innalzamento delle temperature medie anche nel Mediterraneo. Inverni meno freddi, stagioni intermedie più calde, estati letteralmente roventi. È questo lo scenario a cui ci stiamo abituando, è questo lo scenario che potrebbe peggiorare ulteriormente nel corso dei prossimi anni.

C’è chi sostiene che siano fluttuazioni climatiche, magari è anche così, fatto sta che ogni anno puntualmente è la stessa storia: d’estate fa un caldo tremendo. Ovviamente speriamo che abbiano ragione coloro che sostengono che si tratta di fluttuazioni climatiche, purtroppo non è siamo così convinti perché i dati a disposizione di tutti dimostrano che il caldo sta crescendo anno dopo anno.

Sarà bene quindi non farsi trovare impreparati perché viste le premesse anticiclone africano potrebbe dominare in lungo e largo, regalando bel tempo ma anche condizioni di afa insopportabile. Abituarsi o meno dipende da noi, dal nostro punto di vista cercheremo di tenervi aggiornati sulle proiezioni stagionali e tra non molto anche i centri di calcolo internazionali inizieranno dirci se l’idea di un’estate bollente è da prendere seriamente in considerazione.