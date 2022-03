Meteo, ma e che caos! Non ci sono più le stagioni di una volta, quante volte lo avete letto, sentito o detto. L’Inverno meteorologico è finito il 28 Febbraio, quello astronomico pure, siamo in Primavera, quella vera. Ci siamo abituati a temperature mitissime,

Ogni inverno osserviamo la potenziale rottura del Vortice Polare per prevedere le classiche ondulazioni della Corrente a Getto, e possibili ondate di gelo alternate, ovviamente a periodi più miti. Aspettiamo i classici scambi di masse d’aria secondo i meridiani. Questi in Europa centro occidentale non ci sono stati per svariati mesi, interrotti dalla presenza di un’Alta Pressione coriacea, anomala, che rammenta quelle estive peggiori, quelle che ci portano stratosferiche ondate di caldo.

Nel fine settimana una massa d’aria molto fredda proveniente dall’Artico si dirigerà sull’Italia, avremo nevicate anche copiose, forse su alcune aree. Forse anche a quote basse, e non solo al Nord Italia, anzi, anche parte del Centro e la Sardegna sono obiettivo di questo evento meteo fuori stagione, in quanto saremo ormai in Aprile.

Durante la stagione invernale abbiamo avuto diverse ondate di freddo che hanno lambito l’Italia, ma sono state molto meno rispetto alla media. L’Inverno c’è stato, ma ha avuto temperature medie sopra la norma.

Nel frattempo, nella Stratosfera dove ruota il Vortice Polare sono iniziate delle ampie variazioni che ci porteranno rapidamente verso il semestre caldo, ma la rapidità della mutazione della circolazione atmosferica, determinerà condizioni ideali per eventi meteo estremi.

Eventi meteo estremi non solamente i forti temporali, l’ondata di calore o freddo, bensì modifiche del tempo atmosferico su vasta scala che generano complesse alterazioni

Per mesi siamo stati in attesa di una criticità del Vortice Polare e di una sua rottura, e adesso? Questo sta avvenendo, e spingerà a turno verso le medie latitudini, ondate di freddo. Ma allo stesso tempo anche richiamo d’aria calda. E l’Europa ne farà le spese non più protetta dall’Alta Pressione.

Ed ecco che il rischio di una Primavera instabile, capricciosa, con periodi più freddi rispetto alla media, rischiano di realizzarsi.