Ci troviamo nel sud ovest della Groenlandia. La webcam che vi proponiamo mostra le immagini in diretta dell’aeroporto della città di Nuuk.

Nuuk è la capitale della Groenlandia. E’ una piccola città sulla costa sud-occidentale del paese di 18 mila abitanti. E’ famosa per i fiordi è celebre per le cascate, le balene megattere e gli iceberg. Ovviamente, anche per la sua posizione, in uno dei territori più ostili alla vita al Mondo.