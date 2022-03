Nella prima decade di marzo, l’Europa sudorientale è stata interessata da una forte ondata di freddo. Il tutto al contrario dei mesi di gennaio e febbraio quando la temperatura è stata diffusamente superiore alla media.

L’ondata di freddo ha raggiunto anche l’Italia meridionale, dove la temperatura ha raggiunto in alcune località anche i 10 °C sottozero. Ma nei Balcani la colonnina di mercurio è scesa sino a -25 °C, e -28°C sul Monte Parnaso in Grecia.

La neve è caduta abbondante anche nei dintorni di Atene, mentre città non ha fatto presa, ma imbiancato la collina della città, mentre tempeste di neve si sono avute in tutte le aree esposte al Mar Egeo. La neve è caduta abbondante anche in Turchia, sino alle coste, temporaneamente paralizzando Istanbul.

In Italia la neve è caduta molto abbondante soprattutto sull’Appennino rivolto verso le correnti che venivano da nordest, e le immagini che vediamo che sono state scattate il 13 marzo, mostrano la copertura nevosa durante una schiarita.

Nei giorni precedenti la neve però era caduta a quote molto più basse, ed una eventuale immagine satellitare avrebbe mostrato una maggiore diffusione della copertura nevosa.