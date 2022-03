La Madison County Emergency Management Agency conferma che oltre ai sei morti, almeno quattro adulti sono rimasti feriti, tre sono considerate gravi.

Entrambi i bambini uccisi avevano meno di cinque anni.

Almeno un tornado EF-3 ha attraversato l’area di Winterset, Iowa, appena a sud-ovest di Des Moines, verso le 16:30 ora locale, secondo il National Weather Service. Da 25 a 30 case sono state distrutte in un’area appena a nord di Winterset

I team della NWS si stanno recando sul luogo per indagare e valutare l’entità del fenomeno meteo.

Attraverso foto e video che giungono da diverse città dell’Iowa centrale mostrano case gravemente danneggiate. I tornado che hanno interessato la zona sono sicuramente più di uno, ma il più potente è quello che ha ucciso sei persone.

Il direttore dell’Agenzia per la gestione delle emergenze della contea di Madison ha affermato in che le vittime sono state trovate in più località. Non si pensa che vi siano dispersi.

Molte persone durante la notte, dato che negli Stati Uniti attualmente buio, cercano supporto e aiuto. Mentre le condizioni meteo continuano essere inclementi, con altri temporali, e forti venti.