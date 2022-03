Le condizioni meteo in Sicilia sono peggiorate soprattutto nel settore orientale della regione. Piogge intense si sono verificate specialmente in prossimità del nord catanese, e poi a ridosso della barriera montuosa dell’Etna e della catena dei Nebrodi e Peloritanti.

Anche in area dei Monti Iblei, lo stau ha determinato piogge intense. Ma i picchi massimi di pioggia sono spesso in zona etnea.

La stazione meteo di Stazione di Linguaglossa ha totalizzato 170 mm di pioggia, il picco massimo regionale. Degno di nota anche il valore di Riposto con 43 mm, poi quello di Pedara non distante da Catania, dove si sono avuti 126 mm di accumulo di pioggia.

Piogge irrisorie sono cadute nel settore tirrenico, sottovento alle correnti meridionali.

La Sicilia, come altre aree del Mediterraneo è particolarmente vulnerabile alle correnti orientali, che addensano nubi che diventano pioggia battente in prossimità dei rilievi, dove la loro corsa viene rallentata per effetto dello stau.