Su parte della Sardegna si stanno verificando abbondanti piogge come non succedeva da molti mesi. Particolarmente interessato è il settore orientale, soprattutto i rilievi, dove nelle ultime 24 ore in alcune località sono caduti quasi 100 mm di pioggia, soprattutto nel nuorese. Pochissima è la pioggia caduta nelle coste.

Sempre più spesso stiamo assistendo a condizioni meteorologiche estreme, e dopo lunghi periodi di assenza di pioggia, questa torna cadere con eccessiva intensità, causando in molti casi anche problemi idrogeologici.

A generare il maltempo in Sardegna è un’area di bassa pressione che sta transitando sul Basso Mediterraneo, e che nelle prossime 24 ore richiamerà aria fredda proveniente dai Balcani, abbassando sensibilmente la temperatura su buona parte d’Italia.

Anche la Sardegna, assieme a gran parte d’Italia, sta subendo un notevole deficit pluviometrico. Peraltro, la Sardegna da aprile vedrà un sensibile calo delle precipitazioni medie, fino a osservare la siccità estiva accompagnata dal caldo rovente.

Soprattutto da queste parti, come anche il Centro e Sud Italia e la Sicilia, sono necessarie piogge abbondanti per questa primavera. Ma le proiezioni al momento non sono favorevoli