Eccezionali tempeste di neve si sono verificate nella regione appenninica dell’Abruzzo. La neve è caduta sino a quote basse.

Le maggiori si nevicate si stanno verificando soprattutto nelle aree del parco nazionale del gran sasso e nella Maiella, dove paesi villaggi sono ormai sotto quantità considerevoli di neve. Secondo le nostre informazioni, in alcune località sopra il 1500 m di quota la neve fresca raggiunge i 3 m di spessore.

Tuttavia, è molto difficile avere informazioni precise, in quanto non sono presenti stazioni meteo nivometriche con dati in diretta. Inoltre, notevoli accumuli di neve si sono formati soprattutto per la presenza di fortissimi venti.

L’Abruzzo montano, in queste condizioni meteo si presenta come un’area estremamente vulnerabile alle nevicate di forte intensità.

Nella giornata di sabato la neve era caduta sino a quota 200/300 metri della riviera adriatica, praticamente alle porte di Pescara.