A proposito del freddo e della neve che sta caratterizzando il meteo di questa prima parte di marzo, non ci si deve sorprendere troppo. Altre volte è successo, anche di peggio. Certo, sorprende il fatto come tutta questa neve dopo un inverno desolatamente anonimo e senza nevicate.

Le ondate di freddo e neve tardive, o a fine inverno, ci sono sempre state. Quattro anni fa una celebre ondata di Burian aveva portato nevicate eccezionali tra fine febbraio e inizio marzo al Centro-Sud, con la neve fin su Roma e Napoli. Fugaci nevicate andarono ad interessare anche le pianure del Nord Italia.

Le nevicate marzoline talvolta possono risultare molto abbondanti, perché marzo è un mese che spesso va ad assumere un volto da pieno inverno, nonostante si tratti del primo mese della primavera meteorologica e questo può generare contrasti esplosivi.

Marzo 2005 e le grandi nevicate al Nord e in Toscana

Una nevicata imponente e diffusa si verificò esattamente 17 anni fa, in occasione di un’ondata di gelo e neve entrata negli annali climatici per quanto riguarda gli eventi nevosi importanti avvenuti nel periodo d’inizio marzo.

Le giornate clou furono indubbiamente quelle del 3 e 4 marzo 2005 quando nevicate diffuse interessarono il Nord e la Toscana fino in pianura. Nevicò con abbondanza su Milano e su gran parte della Lombardia, sulle pianure dell’Emilia, sul Piemonte. Tanta neve cadde anche sul nord della Toscana, con accumuli importanti su Lucca e Pistoia.

Eccezionali nevicate colpirono poi la Liguria: il capoluogo Genova assunse l’aspetto di una città nordica paralizzata sotto un’autentica bufera di blizzard, con accumuli di neve che sfondarono in poche ore la soglia dei 30-35 cm anche in centro città.

Spesso le nevicate sulla Liguria costiera si limitano a Genova e Savona, ma nel caso del marzo 2005 la neve si spinse in quelle zone della Riviera non così esposte alla Tramontana Scura, come il Ponente ad ovest di Savona e fino ad Imperia, o lo stesso quartiere di Nervi a Genova. La neve toccò anche Sanremo e La Spezia.