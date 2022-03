Il meteo avverso ha scosso il secondo appuntamento stagionale di motociclismo, che si è tenuto sulla pista indonesinana di Mandalika. Una pioggia torrenziale si è abbattuta prima della gara, costringendo gli organizzatori a modificare il programma.

La gara è cominciata con un’ora e 15 minuti di ritardo, proprio per per la fitta pioggia abbattutasi sulla pista indonesiana. Il violento temporale ha allagato e reso impraticabile l’impianto, con la gara che è stata accorciata a 20 giri, rispetto ai 27 iniziali.

A conferma della violenza del maltempo, in piena gara un fulmine si è abbattuto sul circuito, facendo sobbalzare spettatori e cronisti. Il fulmine ha centrato in pieno la pista, come hanno immortalo le riprese video in real time.

Fortunatamente, la zona colpita dalla scarica elettrica era priva di persone nelle vicinanze. Non si sono avute conseguenze, ma poteva andare molto diversamente anche solo qualora il fulmine si fosse innescato mentre transitavano le moto.