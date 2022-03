Quest’anno marzo sta mostrando il suo volto invernale, ma non è questo il meteo normale per il periodo. In generale sta facendo troppo freddo o perlomeno è insolito avere la persistenza di clima così invernale in pieno marzo. Altro freddo è in arrivo, dopo la breve parentesi di clima più mite degli ultimi giorni.

Probabilmente, presto avremo i primi veri caldi che potrebbero irrompere anche all’improvviso, alternandosi ad altri episodi di inverno tardivo. Marzo dal “meteo pazzerello” non è solo un modo di dire. In questo mese si manifestano con molta facilità degli sbalzi termici davvero repentini.

Non è così raro che a marzo in Italia si possano verificare brevi fiammate di caldo intenso per il periodo, addirittura da anticipo d’estate, principalmente nella terza decade mensile, ma sempre più frequentemente le prime vampate africane possono verificarsi anche più in anticipo.

Nel marzo di 8 anni fa il caldo esplose su mezza Italia addirittura il 17 del mese, quindi ancora in piena seconda decade mensile, per l’influenza di un anticiclone sub-tropicale supportato da una bolla d’aria molto calda in quota. Sul Nord Italia le temperature raggiunsero picchi molto elevati, in qualche caso eccezionali.

I picchi di temperatura più eclatanti si registrarono sulle pianure del Nord-Ovest, a causa dell’effetto dei venti di foehn in discesa dalle Alpi (oltre 28° sul Canavese e Varesotto, ma degni di nota furono anche i 27 gradi di Torino ed i 25 gradi di Milano), ed in genere sulle aree di fondovalle a ridosso delle Alpi e Prealpi.

Fra le località più roventi ci furono Aosta e Bolzano, con oltre 28 gradi. Caldo davvero anomalo! A Bolzano si toccarono la bellezza di +28.4°C, valore record mensile che spodestò il precedente primato di +28,1°C risalente al 18 marzo del 2005. Pochi giorni dopo si verificarono temporali con tornado in Lombardia.

Il caldo anomalo può raggiungere livelli ancora più eccezionali. Basti pensare che alla fine di marzo del 2001 le temperature, in alcune zone del Sud, superarono di gran lunga i 30 gradi e arrivarono addirittura sino a punte di 35 gradi in Sicilia. Caldo straordinariamente intenso si ebbe anche a fine marzo del 1977.