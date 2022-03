Condizioni meteo invernali sono in atto al Centro-Sud Italia, con il transito di masse d’aria fredda che stanno determinando dalla scorsa notte nevicate frequenti anche molto abbondanti. A Napoli è imbiancato il Vesuvio sino a bassa quota.

Tormente di neve si alternano sui capoluoghi dell’Appennino meridionale. Gran neve a Campobasso e Potenza. Nevica sull’Appennino sino a quote attorno ai 500 metri nella parte meridionale. Nevica quasi sulla costa dell’Abruzzo e del Molise.

A Pescara si sono verificati rovesci di neve tonda.

Delle vere e proprie tormente di neve, accompagnate da forte vento, si stanno abbattendo su tutte le zone interne delle regioni meridionali, dove è piombato l’inverno, quello che per mesi e mesi è rimasto praticamente assente. I paesi di alta montagna sono a tratti isolati dalle tormente.

Le condizioni meteo avranno un miglioramento nel corso della giornata di domenica, però una massa d’aria molto fredda proveniente dalla Siberia tenderà a sfiorare l’Italia, e il freddo persisterà per tutta la settimana.

Non è affatto insolito che nel mese di marzo si verifichino precipitazioni nevose a quote basse, quasi sulle coste. Peraltro, vi abbiamo parlato numerose volte di nevicate che invece sono giunte sulla costa adriatica persino ad in aprile, come è avvenuto nel 2003.

La situazione meteo è la sua evoluzione sono piuttosto dinamiche questo periodo, ciò deriva dal fatto che a ovest c’è sempre quel blocco alle correnti oceaniche, mentre si è aperto un varco per quelle provenienti da Balcani. A queste si sommerà un flusso d’aria molto fredda proveniente dalla Siberia, che però comunque non giungerà in modo diretto nelle nostre regioni. Tutto ciò salvo variazioni in ambito previsionale.

Insomma, al momento la rotta dell’ondata di freddo di forte intensità non è l’Italia.

Un cenno per quanto riguarda le precipitazioni, in settimana ci saranno nuove nevicate a quote molto basse, stavolta con l’arrivo di aria più fredda non è escluso che la neve possa cadere anche sulla costa adriatica del centro, ma anche in alcune aree del Sud Italia. Neve a quote basse cadrà anche in Sicilia.

Però c’è da considerare che ci potrebbe essere l’evento sorpresa, come è avvenuto questi giorni, in quanto le correnti provenienti da nord est sono da sempre molto insidiose e con risultati poi complessi da prevedere con largo anticipo.