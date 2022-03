Il 1° Marzo, l’Islanda completamente innevata, finalmente con cielo quasi ovunque sereno, ha fornito una buona opportunità per lo scatto di un’immagine satellitare da parte del satellite meteorologico munito del sistema di rilevamento detto MODIS.

Il sistema MODIS Terra è il fiore all’occhiello della NASA, ha sorvolato l’Islanda a 705 km sopra la superficie terrestre.

Le nuvole coprivano la costa settentrionale del paese e c’erano anche alcune nuvole a sud.

Febbraio è stato eccezionalmente tempestoso in Islanda, con forti nevicate e ripetute chiusure stradali, con un complesso sgombero della neve, praticamente senza interruzione, ponendo a dura prova la pazienza degli islandesi.

Tuttavia, non è stato il peggior inverno degli ultimi anni.

Il meteorologo Trausti Jónsson, intervistato da un giornale locale, ricorda che l’inverno 2019-2020 è stato altrettanto brutto, per non parlare di quello del 2014-2015, soprannominato Winter of Stormy Weather.

Fortunatamente, non appena esce il sole, gli islandesi, dimenticano subito i giorni tempestosi trascorsi. Si dice che gli islandesi abbiano una brutta memoria quando si tratta di meteo. Insomma, gli islandesi possono sopravvivere a lunghi periodi di maltempo e buio, ma non appena le giornate si schiariscono e torna il bel tempo, sembra che tutto ciò che è accaduto prima sia stato dimenticato e sia conservato solo negli annali di meteorologia.