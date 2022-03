Abbiamo evidenziato, svariate volte, la carenza di precipitazioni dell’Inverno ormai alle spalle. Condizioni meteo climatiche a cui, ahi noi, ci stiamo abituando e che rischiano di aggravarsi nel corso dei prossimi anni.

Ricordate l’anno scorso? Pensavamo che un Inverno peggiore non potesse esistere, invece quello di quest’anno è riuscito a far peggio. Come si dice: al peggio non c’è mai fine… Beh, speriamo che il detto non valga in questo caso, altrimenti saranno dolori.

Ciò premesso, ci apprestiamo ad affrontare un’ondata di maltempo particolarmente severa. Anzi, sarà maltempo a più riprese. Perché prima dovremo fronteggiare alcuni impulsi perturbati provenienti da ovest-sudovest, quindi dall’Oceano Atlantico, dopodiché toccherà al colpo di coda dell’Inverno.

I dettagli previsionali verranno rivalutati in corso d’opera, ma visto e considerato che la prognosi è stata sciolta possiamo cominciare a dedicarci alle prime stime precipitative. Ovvero, quanta pioggia cadrà? Per darvi un’idea più precisa abbiamo preso il nostro modello previsionale ad alta risoluzione e abbiamo analizzato la quantità di pioggia dei prossimi 5 giorni.

Come si evince dall’allegato, pioverà parecchio e stavolta pioverà soprattutto nelle regioni occidentali. Le tirreniche, infatti, dovrebbero essere quelle più colpite dai fenomeni con accumuli che potrebbero superare quota 100 mm. In alcune zone, laddove l’incidenza dell’orografia si farà sentire (contrafforti marittimi) potrebbero cadere 150-200 mm. Sicuramente un bel bottino.

Ma pioverà anche sul Nord Italia, tant’è che gli accumuli dovrebbero superare anche in questo caso quota 100 mm. Non solo, sulle Alpi è attesa parecchia neve e anche questa – in virtù della terribile siccità che sta colpendo le regioni settentrionali – è un’ottima notizia. I fenomeni, considerando la provenienza occidentale, saranno meno intensi sul Triveneto, sulle adriatiche e sui settori ionici.

Va detto, per concludere, che nel corso del fine settimana nevicherà a bassa quota in molte zone del Centro Nord. Neve che sarà in grado di spingersi a quote collinari.