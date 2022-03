L’Inverno si sta concedendo una rivincita, che poi la si possa considerare più o meno importante lo vedremo nel momento in cui si potrà stilare un bilancio del freddo che ci sta interessando. Sono condizioni meteo da pieno inverno, con la neve che continuerà a visitare le basse quote anche nei prossimi giorni.

Significa, lo avrete capito, che siamo in attesa di un nuovo peggioramento. A livello barico non è cambiato nulla, l’alta pressione continua a puntare in direzione nord-est convogliando l’aria fredda presente sull’Europa orientale in direzione del Mediterraneo centrale. Tra l’altro nei prossimi giorni ci sarà l’isolamento di un campo anticiclonico sul Nord Europa, tale struttura servirà da ulteriore innesco alle correnti fredde orientali e così potranno scivolare sotto di essa dirigendosi su di noi.

Volendo entrare più nello specifico i modelli matematici disegnano due botte fredde: la prima è ormai imminente, la seconda dovrebbe coinvolgerci a cavallo tra domenica e la metà della prossima settimana. In questa sede vogliamo soffermarci un attimino sulla prima fase, perché molto probabilmente si tratterà di un remake dei giorni scorsi.

Significa che anche stavolta il maltempo si concentrerà soprattutto al centro-sud, pur senza escludere qualche precipitazione in prima istanza anche sull’Appennino emiliano romagnolo. I fenomeni più intensi tuttavia dovrebbero verificarsi dalle Marche in giù, ancora una volta focalizzandosi in modo particolare sulla fascia orientale della dorsale appenninica laddove l’effetto stau andrebbe ad esaltare la fenomenologia.

Stiamo parlando di nevicate a bassa o bassissima quota, di fatti sui settori centrali appenninici potrebbe nevicare attorno ai 300 400 m ma con possibili sconfinamenti verso le aree pianeggianti marchigiane e abruzzesi. Sui settori meridionali la quota neve dovrebbe attestarsi attorno ai 500 600 m, leggermente più su tra Calabria e Nord della Sicilia.

Anche stavolta le regioni tirreniche dovrebbero restare sostanzialmente in ombra pluviometrica eccezion fatta per la Sardegna dove nelle prossime ore potrebbero verificarsi delle piogge sparse a causa di infiltrazioni di aria umida di matrice oceanica. A livello termico continuerà a far freddo, sarà un clima pienamente invernale in tutta Italia.