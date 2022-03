Prima di tutto dobbiamo dirvi che nei prossimi giorni sarà realmente difficile parlare di primavera. Vero è che ormai siamo nel mese di marzo, però in tanti si dimenticano che anche in questo periodo il gelo può tranquillamente rappresentare una delle condizioni meteo climatiche da contemplare.

Gelo che prenderà il sopravvento sull’Europa orientale e grazie alla presenza di un temporaneo blocco delle correnti atlantiche (innescato da una zona di alta pressione sulla Scandinavia che andrà ad abbracciare l’anticiclone delle Azzorre) potrà continuare ad affluire sul Mediterraneo centrale.

Vivremo altre giornate invernali, con possibilità di nevicate a bassissima quota in varie zone d’Italia. Diciamo che per un’altra settimana sarà pieno inverno, cosa che fino a qualche giorno fa era impensabile. Eppure capiamo come il tempo sia a volte totalmente imprevedibile nonostante gli strumenti tecnologici a nostra disposizione.

Detto che tale situazione dovrebbe persistere sino all’8-10 marzo, con tutti gli annessi e connessi, osservando le proiezioni dei centri di calcolo internazionali vinciamo accogliere delle variazioni importanti se non un vero e proprio stravolgimento della circolazione atmosferica. Infatti è depressioni atlantiche dovrebbero tornare a picchiare duro, puntando con decisione l’Europa occidentale.

In un primo momento potrebbe subentrare nuovamente l’alta pressione, ma poi i fronti perturbati dovrebbero riuscire a sfondare sull’Europa occidentale puntando con decisione le nostre regioni. Tutto ciò significa maltempo, con il ritorno delle piogge in grande stile. Non solo, se dovessero persistere delle infiltrazioni fredde da est potremmo registrare contrasti termici piuttosto violenti capaci di dar luogo a fenomeni atmosferici altrettanto cattivi.

Per capirci, tutto lascia pensare che si stia andando incontro al periodo dei primi forti temporali primaverili, associati alle prime forti grandinate stagionali.