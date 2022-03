Il conto alla rovescia è cominciato. Non manca molto, anzi diciamo che manca pochissimo. Sì, perché tra qualche giorno, forse anche qualche ora, i temporali irromperanno sul Mediterraneo. Le condizioni meteo stanno svoltando, pesantemente. Sta arrivando il maltempo, ma sta arrivando anche il freddo.

Siamo ormai alle porte di aprile e i contrasti termici saranno inevitabili. Vuoi perché arriviamo da un’ondata, seppur breve, di caldo africano. Vuoi perché le giornate allungano, il tepore diurno si fa sentire e i mari iniziano ad accumulare energia termica.

Ovviamente non è nulla di paragonabile a quello che succede in Estate, ma la primavera è la stagione dei primi veri temporali. Non sottovalutiamoli, sarebbe un grosso errore. Il freddo che irromperà a partire da domani sera, ancor più sabato, è freddo vero.

E’ freddo artico, che tra l’altro di mischierà all’aria umida oceanica che sta affluendo in questo momento. Quindi temporali, quindi possibili grandinate, ma anche la neve. Temporali addirittura nevosi, che potrebbero abbattersi in molte località del Centro Nord.

Poi si andrà avanti con la stagione e la situazione potrebbe diventare esplosiva. Tenete conto che nella prima metà di aprile potrebbe arrivare altro freddo e che il riscaldamento di cui s’è scritto potrebbe accendere la miccia dei fenomeni estremi.

Siamo sempre lì, a parlare di meteo estremo. Sì, meteo estremo, perché di quello si tratta. Ormai non abbiamo più un filo di normalità, perlomeno non la normalità a cui eravamo abituati sino a qualche anno fa (o forse anche qualche decennio).