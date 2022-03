Stiamo entrando nel weekend, con qualche novità significativa che avrà riflessi sulle condizioni meteo in alcune regioni. Anzitutto la Primavera deve ancora attendere, per via di ulteriori apporti d’aria fredda continentale d’origine russa.

Le correnti rigide determineranno la prosecuzione del clima decisamente invernale lungo lo Stivale, specie sui settori adriatici. Sarà però freddo secco, senza ulteriori nevicate. La vera novità riguarda invece le regioni più occidentali, lambita da una circolazione più mite legata al flusso atlantico.

Pur nell’incapacità di sfondare verso l’Italia, le correnti atlantiche hanno messo in campo una piccola perturbazione sul Mediterraneo, incastrata attorno ad una depressione che si sta mettendo in moto dalle Baleari verso la Sardegna.

Un netto peggioramento prenderà corpo già dal mattino di sabato proprio in Sardegna, con piogge anche considerevoli sulle aree esposte orientali e meridionali. Le precipitazioni si estenderanno anche alla Sicilia, più attenuate. Qualche fenomeno, molto limitato, interessa anche i settori alpini piemontesi.

La suddetta depressione sfilerà poi attenuata verso sud-est, dove verrà assorbita dentro un regime anticiclonico. Anche per domenica le piogge si concentreranno tra Sicilia, Sardegna e localmente Calabria meridionale, ma con fenomeni che andranno attenuandosi.

Ultimi scampoli di freddo dalla Russia

Sul resto d’Italia il freddo continuerà a fare notizia, data la temporanea accentuazione delle correnti orientali nel corso del weekend. I valori minimi scenderanno diffusamente sottozero al Nord e al Centro anche in pianura, ma anche sulle aree interne del Sud nelle zone più protette dal vento.

Siamo però agli sgoccioli di questa fase fredda. Possiamo definirlo come colpo di coda, visto che poi la saccatura gelida inizierà velocemente a traslare più ad est entro inizio settimana, senza più ingerenze dirette dell’aria fredda associata verso la nostra Penisola.

L’anticiclone avrà campo libero per espandersi sull’Italia e divenire la figura dominante nella prossima settimana. Il promontorio anticiclonico sarà supportato dalla spinta di masse d’aria più calde nord-africane, con temperature che si impenneranno verso valori primaverili.