La settimana appena iniziata sarà caratterizzata da meteo in prevalenza stabile e con freddo che andrà rapidamente ad affievolirsi. L’anticiclone, attualmente forte sull’Europa Centro-Settentrionale, tenderà a consolidarsi anche sul Mediterraneo e sull’Italia, spostando i propri massimi più a sud.

Di conseguenza avremo uno stop all’afflusso dell’aria fredda d’origine russa. Il promontorio anticiclonico verrà supportato da aria decisamente più mite di estrazione afro mediterranea, richiamata da un nuovo vortice depressionario che si scaverà tra la Penisola Iberica ed il Marocco.

Dovremo monitorare con attenzione questo vortice, poiché molto lentamente si avvicinerà all’Italia, pur ostacolato dall’alta pressione. Le attuali proiezioni indicano l’arrivo della depressione sul finire della settimana, con effetti almeno su parte dell’Italia.

Guasto meteo nel weekend, ma non ovunque

Avremo una dinamica molto simile a quella osservata nella settimana appena trascorsa. Il vortice iberico tenderà infatti a muoversi lungo le basse latitudini mediterranee, notevolmente rallentato dall’anticiclone. Ci sarà così un richiamo prefrontale di correnti miti sciroccali, ancora con probabile pulviscolo sahariano.

La perturbazione associata raggiungerà la Sardegna non prima di venerdì e poi entrerà nel vivo sullo Stivale solo nel weekend. Il maltempo dovrebbe coinvolgere essenzialmente il Sud e marginalmente il Centro Italia. Il clima resterà comunque primaverile in questo frangente, per via dei flussi africani.

Non dovrebbero esservi ripercussioni sulle regioni del Nord, che resterebbero sotto la protezione dello scudo anticiclonico. La siccità proseguirà quindi, senza che vi sia alcuna goccia d’acqua in arrivo, almeno per quanto riguarda questa settimana.

Il fronte di matrice afro mediterranea si troverà racchiuso dentro un vortice isolato e pertanto non aprirà la strada ad alcuna svolta. Non appena transitata la depressione, peraltro indebolita, potrebbe toccare ancora all’anticiclone, anche se si tratta di scenari lontani da verificare meglio passo passo.

Non ci sono al momento le condizioni per una svolta primaverile che possa portare le perturbazioni atlantiche in serie. Tuttavia, verso gli ultimi giorni del mese ci potrebbe essere uno smantellamento, almeno parziale, del vasto anticiclone che da tempo domina la scena su un’ampia parte dell’Europa.