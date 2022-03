Ne abbiamo parlato, tornerà a piovere in Italia, tutto sommato le piogge potrebbero essere non eccessive su buona parte del territorio. Probabilmente con l’ingresso di masse d’aria molto calda che giungeranno nei primi giorni di aprile, le perturbazioni inizieranno a portare non solo pioggia ma anche temporali. E i contrasti termici cominceranno a farsi notare soprattutto quando aria fredda si metterà in moto da nord.

I modelli matematici di previsione, specie in un ambito di proiezioni che vanno al lungo termine, spalmano nel territorio le precipitazioni, inoltre non hanno quella precisione che possiamo avere dei modelli matematici che propongono previsioni a più breve termine.

Ciò che vediamo è che comunque tornerà la pioggia, e come detto ieri anche la neve sulle Alpi. Ma la neve potrebbe fare la sua comparizione anche in Appennino. Neve che comunque in molti casi si fonderà entro poche ore nelle basse quote, mentre resisterà in alta montagna, sempre che poi precocemente non vi siano ondate di calore, cosa ormai sempre più probabile dato che saremo in aprile, e il periodo dell’anno comincerà ad essere propizio per tali eventi meteo.

Per una visione d’insieme della previsione di pioggia da parte di modelli matematici alleghiamo un’animazione molto veloce da consultare, e vediamo che le precipitazioni saranno distribuite molto irregolarmente nei giorni, oltre che nel territorio. Pioverà molto poco al Centro e Sud Italia, come anche le Isole Maggiori. Discrete, se non abbondanti potrebbero essere le precipitazioni sulla regione alpina che è tra le più colpite dalla siccità.

Nella mappa che vediamo, molta pioggia, indicata con quel violetto, dovrebbe cadere su aree attualmente in deficit pluviometrico dell’Europa centrale, inoltre, pioverà abbondantemente su tutta la fascia appenninica centro-settentrionale, probabilmente sino al Lazio o la Campania settentrionale.

Ma osservando meglio i dettagli, quelle previste sono piogge che somigliano moltissimo a quelle della fine stagione del periodo piovoso, però di pioggia nei mesi precedenti ne è vista ben poca.

Assai anomalo potrebbe essere quello che succederà nella seconda parte di aprile, quando gli scontri di masse d’aria potrebbero essere più massicci e la temperatura media andrà aumentando. In tal circostanza si potrebbero verificare temporali di una certa intensità. Ecco che allora torneremo a parlare di grandine anche di grosse dimensioni, anche se già in una prima fase non le escluderei.

Precipitazioni fino al 8 aprile 2022 per i capoluoghi italiani

Verbania 104 mm

Gorizia 74 mm

Sondrio, Varese 70 mm

Udine 69 mm

Pistoia 67 mm

Prato 61 mm

Arezzo, Como 58 mm

L’Aquila, Trieste 57 mm

Lecco 56 mm

Rieti 55 mm

Isernia 52 mm

Frosinone, Massa 51 mm

Carrara, Firenze, Lucca, Siena 50 mm

Belluno, Bolzano 49 mm

Aosta, La Spezia 47 mm

Biella, Genova, Terni 46 mm

Pisa, Pordenone 44 mm

Livorno 43 mm

Trento 42 mm

Cosenza 41 mm

Bergamo 40 mm

Mantova 39 mm

Verona 38 mm

Perugia, Savona 37 mm

Bologna 36 mm

Campobasso, Latina, Monza 35 mm

Brescia, Forlì, Novara, Parma 33 mm

Lecce, Teramo 32 mm

Cesena, Milano, Treviso, Vercelli, Vicenza 31 mm

Cremona, Viterbo 30 mm

Ascoli Piceno, Padova, Ravenna, Venezia 29 mm

Chieti, Ferrara, Rimini, Roma 28 mm

Rovigo 27 mm

Urbino 26 mm

Brindisi 25 mm

Modena, Piacenza, Reggio nell’Emilia 24 mm

Grosseto, Pavia 22 mm

Caserta, Cuneo, Iglesias, Imperia, Lodi, Pesaro 21 mm

Torino 20 mm

Carbonia, Sassari, Vibo Valentia 19 mm

Pescara 18 mm

Ancona 17 mm

Foggia, Oristano, Tempio Pausania, Villacidro 16 mm

Benevento, Macerata, Napoli 15 mm

Alessandria, Andria, Asti, Trani 14 mm

Bari, Barletta, Messina, Salerno 13 mm

Avellino, Catanzaro, Matera, Reggio di Calabria, Sanluri, Taranto 12 mm

Fermo, Nuoro, Palermo 10 mm

Cagliari, Crotone, Enna, Olbia, Potenza, Trapani 9 mm

Caltanissetta 8 mm

Lanusei, Tortolì 6 mm

Agrigento, Catania 5 mm

Ragusa 4 mm

Siracusa 2 mm