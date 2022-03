Fa tanto freddo sull’Italia, ma adesso l’anticiclone in rinforzo determina una fase di meteo più stabile. La fase nevosa che ha interessato Adriatiche e Sud è ormai terminata, a parte qualche fugace fenomeno di poco conto che potrà ancora coinvolgere brevemente alcuni settori della Puglia.

L’inverno non è finito, con altre nevicate pronte ad intervenire negli ultimi giorni della settimana. Il peggioramento, limitato ad alcune aree dell’Italia, sarà dovuto all’approssimarsi da ovest di una perturbazione atlantica, seppure dagli effetti molto modesti.

Nel contempo, tornerà a crescere il respiro gelido dai Balcani, anche se si tratterà di aria decisamente secca. Tuttavia questo flusso freddo interagirà con l’aria più umida e temperata da ovest e pertanto favorirà qualche nevicata fino a quote basse, laddove giungeranno le precipitazioni.

I fenomeni attesi saranno comunque essenzialmente legati al fronte atlantico che proverà a sfondare da ovest, anche se con scarsi risultati per l’opposizione dell’anticiclone. La parte più avanzata del fronte già alla fine di giovedì porterà ad un amento delle nubi al Nord-Ovest.

Vediamo più nel dettaglio dove dovrebbe farsi strada qualche nevicata. Nel corso di venerdì la nuvolosità si farà compatta sulle Alpi Occidentali con deboli nevicate sui settori piemontesi e valdostani sud-orientali fino a quote basse o al fondovalle. Sul resto d’Italia non sono attesi fenomeni di rilievo.

Pioggia e neve nel weekend sulle due Isole Maggiori

Sabato ritroveremo ancora deboli nevicate insistenti sulle Alpi Piemontesi. La neve è attesa spingersi a bassissima quota sull’altopiano cuneese e settori pianeggianti pedemontani del torinese, ma con tendenza ad attenuazione dei fenomeni entro sera.

La perturbazione entrerà in azione sabato anche sulle due Isole Maggiori, con precipitazioni in intensificazione sulla Sardegna dove diverranno più diffuse e localmente abbondanti. Fenomeni più deboli raggiungeranno la Sicilia, in particolare i settori centro-occidentali e meridionali.

La neve è attesa sui rilievi interni del nuorese fino attorno agli 800/1000 metri, con accumuli di neve fresca fino a 10 cm e oltre sui versanti orientali del Gennargentu. Qualche nevicata debole interesserà anche i rilievi della Sicilia, fino attorno ai 600 metri sulla parte sud-est dell’isola.

Domenica continuerà l’instabilità sulle Isole Maggiori, ma con precipitazioni che gradualmente diverranno più sporadiche per poi attenuarsi entro sera. Altra neve cadrà sui rilievi maggiori della Sardegna e in Sicilia sino a quote collinari.