La fine di Marzo segnerà una svolta meteo che avrà pesanti ripercussioni anche su aprile. Un clamoroso cambio di circolazione metterà in piedi una depressione fredda sul Nord Europa, in grado di spodestare via l’alta pressione che domina da lungo tempo.

La prolungata presenza dell’anticiclone è all’origine della grave siccità che flagella buona parte del Nord Italia, dove non piove seriamente da oltre 100 giorni. I fiumi sono in qualche caso ai minimi storici di portata, così come i grandi laghi. Non si è avuta nemmeno particolare neve sulle Alpi in inverno.

Ora, dopo questo lungo periodo secco, aumentano parecchio le possibilità di un autentico capovolgimento meteo. L’esteso campo di alta pressione sarà smantellato dal cuore dell’Europa ed emigrerà molto a nord in Atlantico, tra l’Islanda e la Groenlandia.

Il collasso dell’anticiclone renderà la vita facile alla saccatura fredda d’origine artica, che nei primi giorni della settimana affonderà più a sud, penetrando come una sul burro lungo l’Europa Centro-Occidentale. Le correnti fredde interagiranno con aria più umida atlantica.

Ondata di maltempo verso l’Italia

Negli ultimi giorni di Marzo questo sconquasso atmosferico si propagherà anche sull’Italia. Una depressione si svilupperà ad ovest della nostra Penisola, quale conseguenza dello scontro tra i flussi artici e l’aria più temperata atlantica e mediterranea.

Una perturbazione si svilupperà in seno a questa depressione, avanzando verso l’Italia e preceduta da correnti meridionali. Ci sarebbero così i presupposti per un’ondata di maltempo rilevante, con piogge anche abbondanti a partire dai settori occidentali e dal Nord Italia.

Se quest’evoluzione sarà confermata, saranno queste le prime piogge significative dopo una siccità lunghissima. Ci sarà occasione anche per la neve sulle Alpi, a quote inizialmente alte ma poi in calo per l’arrivo dell’aria più fredda.

La fase perturbata sarà infatti poi accompagnata da probabile ingerenza dell’aria artica, in contrasto con l’aria molto più mite afro mediterranea. Le condizioni di maltempo potrebbero perdurare per alcuni giorni, sino a ridosso del weekend, con coinvolgimento anche del Centro-Sud.