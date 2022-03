Le prospettive meteo per la prossima settimana sono a dir poco straordinarie, in quanto l’afflusso molto freddo dalla Russia sarà ancora protagonista e potrebbe assumere un ruolo ancor più importante. Di conseguenza, le temperature si manterranno molto al di sotto della media.

A complicare la scena potrebbe esserci lo scontro, proprio sull’Italia, con aria più mite ed umida atlantica in arrivo da ovest nel corso della settimana. L’interazione fra le due distinte masse d’aria muoverà una perturbazione che potrebbe poi portare maltempo, con nevicate abbondanti anche in pianura.

Andiamo con ordine e vediamo quel che potrebbe accadere in questo marzo che ha visto l’improvvisa esplosione, tardiva, del vero inverno. Come nel weekend, anche la nuova settimana inizierà con l’Italia esposta al respiro d’aria fredda convogliato dalla vasta depressione presente sull’Est Europa.

Le correnti nord-orientali porteranno quindi clima rigido nei primi giorni della settimana. Non mancherà ancora instabilità principalmente verso le regioni adriatiche ed al Sud, ove continueranno ad aversi scenari favorevoli a nevicate fino a quote molto basse.

Dal freddo alle nevicate in pianura

Tale situazione dovrebbe mantenersi invariata sino a martedì 8 marzo, sempre con una certa instabilità sulle Adriatiche e al Sud, a fronte di tempo più soleggiato sul resto d’Italia. Le temperature potrebbero calare di qualche grado, per via dell’accentuazione dell’apporto d’aria fredda dai Balcani.

L’evoluzione a seguire appare potenzialmente esplosiva per metà settimana, ma chiaramente da confermare vista la notevole distanza temporale. In questo frangente, tra mercoledì 9 e giovedì 19 marzo, il flusso freddo balcanico inizierà ad interagire con correnti umide di provenienza occidentale.

Una perturbazione tenderà ad avvicinarsi all’Italia dalla Spagna e dalle Baleari e si creeranno le condizioni per lo sviluppo di un minimo depressionario mediterraneo, in rotta verso il nostro Paese. Questo flusso più umido potrebbe scorrere al di sopra dell’aria molto fredda richiamata dai Balcani.

Se questa dinamica fosse confermata, ci potrebbero essere le condizioni per nevicate anche in pianura al Nord, ma forse anche in alcune aree del Centro Italia. Al momento è impossibile entrare nei dettagli, visto che non si può stimare con precisione l’entità e la traiettoria dei fronti in arrivo da ovest.